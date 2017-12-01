Apple породила новый баг в попытке исправить опасную уязвимость

Пользователи компьютеров Apple обнаружили новый баг, который появился после того, как компания исправила опасную уязвимость с получением прав суперпользователя. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что после выхода обновления, некоторые владельцы компьютеров на macOS High Sierra не могут получить доступ к файлам, которые находятся на удаленном сервере.

В Apple признали наличие проблемы и выпустили инструкцию по ее исправлению. Однако для этого необходимо пользоваться «Терминалом», с чем могут возникнуть проблемы у некоторых пользователей.

29 ноября разработчик Леми Орхан Эргин (Lemi Orhan Ergin‏) обнаружил уязвимость в операционной системе macOS High Sierra. С ее помощью можно получить права суперпользователя без необходимости вводить пароль. Спустя день Apple исправила ошибку.