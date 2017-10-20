Найден способ получить доступ к фотографиям на iPhone

Автор YouTube-канала iDeviceHelp показал, как можно обойти блокировку iPhone и получить доступ ко всем фотографиям на устройстве.

В своем ролике он отмечает, что способ работает на устройствах под управлением iOS 11 и бета-версии 11.1. Он также сообщил Apple об уязвимости и полагает, что ее вскоре исправят.

Предварительно нужно позвонить на телефон, с которого необходимо скачать фотографии. Вместо ответа на звонок нужно выбрать пункт «Другое» во вкладке «Сообщения» и вставить в строку сообщения три любых эмодзи. Затем необходимо вызвать Siri и с ее помощью открыть любое приложение. Ассистент не даст выполнить это действие, но после этого нужно еще раз позвонить на телефон и выбрать пункт «Другое» во вкладке «Сообщения». В этот раз пользователь получит возможность прикреплять фотографии к сообщению без необходимости разблокирования аппарата.