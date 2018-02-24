Apple облегчила властям доступ к переписке пользователей

Власти Китая получат более легкий доступ к переписке пользователей и другим личным данным после того, как Apple перенесет китайские аккаунты iCloud в дата-центр в КНР. Об этом в субботу, 24 февраля, передает Reuters.

Переноса данных требует новое китайское законодательство. В том числе в китайский дата-центр перенесут ключи для разблокировки аккаунта iCloud, которые ранее хранились в США.

Чтобы получить эти ключи, правительству любой страны требовалось разрешение американского суда. С момента, когда аккаунты китайских пользователей сервиса перенесут в Китай, властям страны не нужно будет обращаться в суд в США для доступа к пользовательской информации.

Центр обработки данных Apple построила вместе с китайской госкомпанией Guizhou-Cloud Big Data Industry в провинции Гуйчжоу. Reuters утверждает, что фирма тесно связана с правительством КНР и китайской компартией.

Решение компании подчиниться требованиям властей КНР подчеркивает сложность работы американских технологических компаний в этой стране, отмечает агентство. В случае если та или иная корпорация откажется их выполнять, она потеряет доступ к прибыльному китайскому рынку.

К примеру, в Китае блокируются сервисы Google, поскольку компания отказалась внедрить в поисковик фильтрацию результатов поиска.

О планах Apple построить в Китае дата-центр стало известно середине 2017 года. Как писал портал 9to5mac, пользовательские данные компания перенесет к 28 февраля 2018-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!