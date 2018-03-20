Telegram проиграл ФСБ в суде

Верховный суд отклонил иск руководства Telegram, в котором представители мессенджера требовали признать недействительным приказ ФСБ об обязательном предоставлении ключей шифрования. Об этом сообщает РИА Новости.

В Telegram отметили, что намерены подать апелляцию.

В ходе рассмотрения иска представитель ФСБ заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной, сославшись на позицию Конституционного суда.

В октябре Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей. В декабре представители мессенджера обратились в Верховный суд России с требованием признать приказ ФСБ недействительным и установить порядок выдачи переписки только после решения суда.

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