Дуров отреагировал на очередную угрозу блокировки Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров назвал бесполезными угрозы заблокировать мессенджер. Он отреагировал на решение Верховного суда России по иску к ФСБ и предупреждение Роскомнадзора в своем Twitter.

«Угрозы блокировать Telegram, если он откажется предоставить персональные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров.

Ранее 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о предоставлении ведомству ключей шифрования для доступа к переписке пользователей.

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Компания отмечает, что по закону доступ к переписке возможен только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести. В то же время приказ ФСБ дает спецслужбе право на внесудебный доступ к сообщениям пользователей.

ФСБ требует, чтобы Telegram предоставил ей возможность читать переписку в рамках антитеррористических поправок, более известных как «закон Яровой». Владелец мессенджера отказывается давать ФСБ ключи к перепискам, заявляя, что это противоречит статье 23 Конституции России, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

За отказ представлять ФСБ ключи для декодирования в октябре 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, после чего мессенджер обратился в Верховный суд.

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