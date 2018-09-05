Украинские силовики подвезли гранатометы к границам ЛНР

Украина разместила боеприпасы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает Луганскинфорцентр.

«Нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский. Мы не исключаем провокационных обстрелов с данного направления», — сообщил Марочко.

Киев использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала и рассматривает силовой вариант решения конфликта в Донбассе как основной, добавил представитель Народной милиции.

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31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. После этого представители ДНР и ЛНР несколько раз заявляли, что украинские военные готовятся к новым столкновениям.

Так, 2 сентября Марочко сообщал, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинском армии. Власти ДНР рассказали, что разведка зафиксировала прибытие большого количества иностранных наемников и военнослужащих в украинские подразделения в районе села Урзуф.

4 сентября заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев подготовил ударную группировку численностью свыше 12 тысяч человек для наступления в Донбассе. По данным разведки ДНР, после артиллерийской подготовки украинские военные начнут наступление на Новоазовск, поселок Розы Люксембург и Тельманово. В случае успеха через пять дней они выйдут к российской границе и отрежут ДНР от выхода к морю. Зачисткой занятых территорий займутся полк «Азов» и 79-я десантно-штурмовая бригада, считают в республике.

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