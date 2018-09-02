В Донбассе заметили высокопоставленных военных из США и Канады

В зону боевых действий на юго-востоке Украины прибыли высокопоставленные военные из США и Канады. Об этом сообщил глава пресс-службы Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

«Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф», — добавил он.

Безсонов подчеркнул, что, согласно данным разведки, прибывшие наемники и командиры будут принимать непосредственное участие в наступательной операции, которую готовят Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что у линии соприкосновения в Донбассе активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы ВСУ.

30 августа министр армии (сухопутных войск) США Марк Эспер признал, что Пентагон направлял своих военных специалистов на Украину.

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