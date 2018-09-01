Советник Порошенко обрадовался смерти Захарченко и намекнул на виновных

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал несколько шуток после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Одна из публикаций косвенно указывает на причастность украинских спецслужб к взрыву в кафе «Сепар». Записи доступны на странице Бирюкова в Facebook.

В 18:33 Бирюков опубликовал фотографию генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, с подписью «Обожаю эту фотку….». Многие комментаторы усмотрели в этой публикации намек на причастность украинских спецслужб к убийству Захарченко. «Мне.просто.нравится.фотка.» — ответил на все подозрения советник главы государства.

Материалы по теме Консул высшей расы Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали Захарченко взорвали в Донецке Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы

В следующем посту Бирюков обратил внимание на то, что глава ДНР погиб во время траурного мероприятия в память об эстрадном российском певце Иосифе Кобзоне. «Вот буквально ВЧЕРА он говорил о том, что с Кобзоном ушла целая эпоха. <…> ВЧЕРА говорил, а сегодня решил пойти к Кобзону», — сказал советник Порошенко. Захарченко — пример для подражания лидерам не только ополчения, но и некоторых стран, поиронизировал он.

Череду постов о Захарченко он завершил приглашением на «вечеринку» в кафе «Сепар», где погиб Захарченко. «Это вот абсолютно правильная идея для воскресенья», — заключил советник Порошенко.

Об убийстве главы ДНР стало известно 31 августа. По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Захарченко был главой ДНР с ноября 2014 года. До этого он в течение трех месяцев руководил Советом министров республики.

6 июля сообщалось, что Бирюков использовал неонацистский лозунг при описании строительства жилья для военных. «Общаги стримить (показывать в прямом эфире — прим. «Ленты.ру») мы не бросим, 1.4.8.8», — написал Бирюков на своей странице в Facebook. В январе советник Порошенко опубликовал видео убийства ополченца в Донбассе.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



