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Советник Порошенко обрадовался смерти Захарченко и намекнул на виновных

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Юрий Бирюков

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал несколько шуток после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Одна из публикаций косвенно указывает на причастность украинских спецслужб к взрыву в кафе «Сепар». Записи доступны на странице Бирюкова в Facebook.

В 18:33 Бирюков опубликовал фотографию генерал-майора Игоря Лунева, командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, с подписью «Обожаю эту фотку….». Многие комментаторы усмотрели в этой публикации намек на причастность украинских спецслужб к убийству Захарченко. «Мне.просто.нравится.фотка.» — ответил на все подозрения советник главы государства.

В следующем посту Бирюков обратил внимание на то, что глава ДНР погиб во время траурного мероприятия в память об эстрадном российском певце Иосифе Кобзоне. «Вот буквально ВЧЕРА он говорил о том, что с Кобзоном ушла целая эпоха. <…> ВЧЕРА говорил, а сегодня решил пойти к Кобзону», — сказал советник Порошенко. Захарченко — пример для подражания лидерам не только ополчения, но и некоторых стран, поиронизировал он.

Череду постов о Захарченко он завершил приглашением на «вечеринку» в кафе «Сепар», где погиб Захарченко. «Это вот абсолютно правильная идея для воскресенья», — заключил советник Порошенко.

Об убийстве главы ДНР стало известно 31 августа. По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Захарченко был главой ДНР с ноября 2014 года. До этого он в течение трех месяцев руководил Советом министров республики.

6 июля сообщалось, что Бирюков использовал неонацистский лозунг при описании строительства жилья для военных. «Общаги стримить (показывать в прямом эфире — прим. «Ленты.ру») мы не бросим, 1.4.8.8», — написал Бирюков на своей странице в Facebook. В январе советник Порошенко опубликовал видео убийства ополченца в Донбассе.

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