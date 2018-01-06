Советник президента Украины показал видео убийства ополченца в Донбассе

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал в своем Facebook видео убийства ополченца в Донбассе.

«Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"? Шпок... и нету», — прокомментировал видеозапись Бирюков.

Также советник Порошенко пояснил, что выстрел был сделан из снайперской винтовки Драгунова патроном с легкой пулей и стальным сердечником. Винтовка оснащена тепловизионным прицелом. Сам выстрел был произведен с дистанции около 450 метров.

В октябре Бирюков рассказал о готовности Донбасса вернуться в состав Украины. По его словам, жителей региона не пугает перспектива фильтрации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!