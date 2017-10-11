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Советник Порошенко рассказал о готовности Донбасса вернуться в состав Украины

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Юрий Бирюков
Юрий Бирюков

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что большинство жителей Донбасса мечтают о возвращении региона под контроль Киева. Об этом он сказал в комментарии порталу «Обозреватель».

«Я общаюсь с большим количеством населения, которое проживает на той стороне, все там хорошо, они были бы не против [возвращения в состав Украины]. Они очень даже за», — заявил Бирюков.

Он добавил, что жители Донбасса осознают, что процесс возвращения под контроль Киева не может быть быстрым. «Есть ли у них какие-то опасения? Например, насчет "зачистки" и "резни", которыми их пугают? Война — это всегда опасения. Но все прекрасно понимают, что фильтрация будет», — сказал советник Порошенко.

10 октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что для возвращения региона в состав Украины необходимо убить около полутора миллионов человек. По его словам, именно столько граждан выступают резко против возвращения под контроль Киева. Он сообщил, что обсуждать вхождение ДНР в состав Украины можно также, если в Киеве сменится власть.

Днем ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош назвал точную дату возвращения Донбасса под контроль Киева. «Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. «Ленты.ру») ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение парламентарий.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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