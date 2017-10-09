Ярош назвал 20 апреля 2018 года датой возвращения Донбасса под контроль Киева

Депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник, 9 октября, интервью изданию «Апостроф».

«Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. «Ленты.ру») ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение украинский парламентарий.

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Неделей ранее Ярош заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку. В частности, он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения.

1 октября вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миротворческий контингент в Донбассе будет развернут только после прекращения вооруженного конфликта в регионе.

5 сентября Москва по распоряжению президента России Владимира Путина внесла в Совбез ООН проект резолюции, который предусматривает размещение миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Киев настаивает на том, чтобы миротворческий контингент был развернут на всей территории Донбасса, чтобы вернуть регион под свой контроль.