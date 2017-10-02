Ярош описал сценарий нового Майдана на Украине

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что новый Майдан в стране возможен при наличии воли у оппозиционных политических сил. Об этом он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Если бы были на Украине системные политические силы, которые хотят не кричать о чем-то, а реально изменить ситуацию в государстве — ну, выведите там 20 тысяч в правительственный квартал, заблокируйте все эти здания и подержите их немного на этих Печерских холмах. Есть же опыт! Притом — абсолютно мирным образом», — описал Ярош возможный сценарий массовых акций протеста.

По его словам, нынешняя украинская власть — «довольно трусливая». Он отметил, что паника у чиновников начинается даже когда к администрации президента «выходят какие-то бабушки, условно говоря, "вязаные береты" и начинают что-то кричать».

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28 сентября на Украине было презентовано социологическое исследование, согласно которому большинство граждан страны не готовы выйти на новый Майдан в случае бездействия власти и отсутствия обещанных реформ. На вопрос «Готовы ли вы выйти на Майдан в случае бездеятельности власти, невыполнения ею своих обещаний, отсутствия реформ?» 19,3 процента опрошенных ответили «Скорее нет», 36,6 процента — «Точно нет».

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.