В ДНР отреагировали на обещание Яроша вернуть Донбасс под контроль Киева

Обещание депутата Верховной Рады, лидера «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрия Яроша вернуть 20 апреля 2018 года Донбасс под контроль Киева является предвыборной бравадой. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» сказал представитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Я думаю, что тут нужно смотреть шире. Ярош создал политическую партию, а на Украине обсуждают возможность досрочных выборов. Так что это один из элементов пиара. Просто бравада, иного слова не подберу», — заявил Басурин.

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Ранее в этот же день депутат Верховной Рады назвал точную дату возвращения Донбасса под контроль Киева. «Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. «Ленты.ру») ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение парламентарий.

Неделей ранее Ярош заявил, что введение миротворцев в Донбасс позволит Киеву произвести в регионе зачистку. В частности, он отметил, что Киеву выгодно введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. После этого, по его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) может начать преследовать сторонников ополчения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.