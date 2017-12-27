Украина обстреляла ракетами заповедник ЮНЕСКО

Украинские военные во время испытаний нового ракетного комплекса «Ольха» обстреляли Черноморский биосферный заповедник, который первым в СССР был взят под охрану ЮНЕСКО. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на выводы экологов фонда «Экология-Право-Человек».

Специалисты отмечают, что, вопреки стандартам НАТО, военные испытания на территории Черноморского заповедника проходят регулярно, причем с разрешения дирекции заказника. Примерная дата следующих стрельб также известна — они назначены на март 2018 года, о чем уже сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Материалы по теме Донашивай за братом Чем воюет Украина в ожидании американского оружия

В ходе последних испытаний ракеты попали на территорию урочища Белые Кучугуры на Тендровской косе, которая уже 90 лет является заповедной зоной с наиболее строгим режимом, а с 1984 года находится под охраной ЮНЕСКО. «Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы», — отмечается в сообщении. Там также уточняется, что охранный режим заповедной зоны исключает даже возможность причаливать к ее берегам. Находиться там разрешается только работникам заповедника.

Кроме того, указывают в фонде, территория Тендеровского залива входит в перечень заповедников мирового значения, поскольку там зимуют сотни тысяч водоплавающих птиц 45 видов со всей Европы. Среди них — исчезающие чернь белоглазая (Aythya nyroca) и казарка краснозобая (Rufibrenta ruficollis), которые также занесены в Красную книгу Украины.

«Указанные действия являются умышленным повреждением природно-заповедного фонда, следовательно, квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Об успешном испытании нового ракетного комплекса «Ольха» сообщалось 25 декабря. По итогам президент Украины Петр Порошенко в Twitter отметил, что «все четыре ракеты попали в цель», а «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!