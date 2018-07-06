Советник Порошенко использовал неонацистский лозунг

Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков использовал неонацистский лозунг при описании строительства жилья для военных. Видео об инциденте разместил на своем канале в YouTube блогер Анатолий Шарий.

«Общаги стримить (показывать в прямом эфире — прим. «Ленты.ру») мы не бросим, 1.4.8.8», — написал Бирюков на своей странице в Facebook. Позже он удалил пост, однако Шарий сделал скриншоты, подтверждающие принадлежность страницы советнику президента Украины.

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14/88 является кодовым лозунгом неонацистов, используемым в качестве приветствия или подписи. Его автором является американский неонацист Дэвид Лэйн. «14» значит число слов в лозунге, длиной в 14 слов, придуманном Лэйном, а «88» — отсылка к высказыванию Адольфа Гитлера, длиной в 88 слов.

Юрий Бирюков является украинским волонтером.Он участвовал в Евромайдане. В марте 2014 года он создал волонтерскую организацию «Крылья Феникса», занимающуюся снабжением украинской армии. Как сообщил Бирюков в интервью изданию Украинская правда, к сентябрю 2014 года его организация оказала помощь Вооруженным силам Украины на сумму в 50 миллионов гривен (около 120 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

С августа 2014 года Бирюков занимает пост советника президента Украины. В октябре 2014 года он также стал помощником министра обороны.

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