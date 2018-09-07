Бывший СССР
 
Последние новости
Бездомным москвичам помогут культурно отметить День города 
Доказана смертельная опасность сушилок для рук
Инвалиду с ДЦП отказали в посещениях торгового центра
Раскрыта схема поимки виновника масштабного заражения компьютеров по всему миру
Появилось видео наступления сирийцев на террористов
Названы главные сериалы осени
Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок
Игрок «Зенита» прожил за границей месяц и отказался возвращаться в Россию
Косяк Маска обвалил акции Tesla
Новости партнеров

Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Тимофеев

Министерство доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по личному распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших агропромышленных предприятий республики «Колос Д». Об этом Донецкому агентству новостей рассказал директор предприятия Вадим Савенко.

Он отметил, что Тимофеев воспользовался доверием высшего руководства республики. «Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета», — рассказал Савенко.

По его словам, Тимофеев захватил собственность «Колос Д» в ноябре 2017 года на общую сумму 850 миллионов рублей. «На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия "Заря Агро" Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват», — сообщил глава предприятия.

После этого Савенко добился личной встречи с Тимофеевым, на которой заявил о незаконности действий «Заря Агро», но тот проигнорировал его слова.

Правоохранительные органы республики, как вспоминает топ-менеджер, не могли реагировать на действия Тимофеева, поскольку у них не было для этого достаточных юридических оснований. Савенко рассказал, что большинство местных предпринимателей, ведущих бизнес в республике, из-за прямых угроз со стороны министра предпочли не жаловаться на действия Тимофеева руководству ДНР, опасаясь последствий для себя и своих близких. Пытавшиеся отстоять свои права оказывались в заключении.

Также он рассказал, что несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под контроль Тимофеева, который выстроил схему по «отжатию» предприятий. По его утверждению, там, где не удавалось забрать здание, Тимофеев и его люди выставляли владельцам бизнеса счет «за пользование».

7 сентября сообщалось, что Тимофеев и советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков покинули республику, перебравшись в Россию. По словам источника «Интерфакса», решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Окружение Захарченко бежало в Россию
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Один из руководителей АПК ДНР обвинил Тимофеева в захвате собственности на 850 млн рублей
Окружение Захарченко бежало в Россию
Тяжелораненый министр ДНР приехал на похороны Захарченко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Сетевой батальон

В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
15:49 5 сентября

Украинские коровы начали сбегать в Белоруссию

12:34Сегодня

Окружение Захарченко бежало в Россию

13:10 5 сентября

ДНР объявила в розыск свидетелей убийства Захарченко

Бывший СССР00:0330 августа
Легенда латвийской авиации Герберт Цукурс

Палач и джентльмен

Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
12:47Сегодня

Пушилин возглавил ДНР

12:05Сегодня

Прокуратура ДНР потребовала назначить нового главу республики

01:59 5 сентября

Спикер Рады назвал Гитлера самым большим демократом

Бывший СССР00:01 8 августа

«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»

10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
01:40Сегодня

Украина закрыла пропускные пункты на границе с Крымом

06:52Сегодня

В Раде рассказали о колоссальных запасах газа на Украине

21:33 4 сентября

Лавров назвал кощунством нормандские переговоры после убийства Захарченко

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Инвалиду с ДЦП отказали в посещениях торгового центра
В Крыму женщину смыло потоком ливня
Охрана продуктового магазина вызвала подкрепление для задержания первоклассницы
Появились подробности поправок в закон об экстремизме
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Террориста в США защитят словами Трампа
Американцы увидели подготовку Асада к химической атаке в Идлибе
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии
США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
США уличили в пренебрежении антироссийскими санкциями
Все материалы
Бывший СССР
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Окружение Захарченко бежало в Россию
Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Пушилин возглавил ДНР
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Косяк Маска обвалил акции Tesla
Сдерживание цен на бензин обойдется в миллиарды
Компании из списка помощника Путина раскошелятся на триллионы
На Маска подали в суд за мошенничество
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
СК заподозрил в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных
Золотые унитазы из особняка якутского владельца казино попали на видео
Пойманный силовиками киллер из 90-х оказался стажером медведковской ОПГ
Кавказцы обложили данью столичных таксистов у здания МВД
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Доказана смертельная опасность сушилок для рук
Объяснено появление загадочных узоров на поверхности Луны
Предсказано возникновение разрушительных мегацунами
В России рассказали о методах возможной войны с США
Назван простой способ защиты от приступов и инсультов
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
Российский биатлон отказались восстанавливать в правах
«Звездность» Дзюбы назвали незаслуженной
Букмекеры предпочли сборную Турции по футболу
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Бездомный пес стал помощником футбольного тренера
Марадона нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
У пресс-службы Надежды Бабкиной не нашлось ответа на обвинение в отмывании денег
Названы главные сериалы осени
Рэпер Face назвал Россию неизлечимой страной
Умерла звезда британских секс-комедий Лиз Фрайзер
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Депутата заподозрили в угрозе применения насилия из-за поста о смерти Захарченко
Лавров показал любимый мем об «отравителях Скрипалей»
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Канье Уэст втянулся в порноиндустрию
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Открылся самый красивый в мире Starbucks
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Россиянин стащил 10 порций шашлыка и бросился с ними в море в Таиланде
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
Назван лучший музей в мире
Аэропорты оказались опасными для здоровья
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
Честный таксист вернул забытое кольцо за 25 тысяч долларов
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Британка отомстила бывшему и жестоко отравила его аквариумных рыбок
Слоненок без хобота попал на видео
Все материалы
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche
Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Ипотечное бремя россиян стало легче
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Все материалы