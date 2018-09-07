Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей

Министерство доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по личному распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших агропромышленных предприятий республики «Колос Д». Об этом Донецкому агентству новостей рассказал директор предприятия Вадим Савенко.

Он отметил, что Тимофеев воспользовался доверием высшего руководства республики. «Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета», — рассказал Савенко.

По его словам, Тимофеев захватил собственность «Колос Д» в ноябре 2017 года на общую сумму 850 миллионов рублей. «На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия "Заря Агро" Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват», — сообщил глава предприятия.

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После этого Савенко добился личной встречи с Тимофеевым, на которой заявил о незаконности действий «Заря Агро», но тот проигнорировал его слова.

Правоохранительные органы республики, как вспоминает топ-менеджер, не могли реагировать на действия Тимофеева, поскольку у них не было для этого достаточных юридических оснований. Савенко рассказал, что большинство местных предпринимателей, ведущих бизнес в республике, из-за прямых угроз со стороны министра предпочли не жаловаться на действия Тимофеева руководству ДНР, опасаясь последствий для себя и своих близких. Пытавшиеся отстоять свои права оказывались в заключении.

Также он рассказал, что несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под контроль Тимофеева, который выстроил схему по «отжатию» предприятий. По его утверждению, там, где не удавалось забрать здание, Тимофеев и его люди выставляли владельцам бизнеса счет «за пользование».

7 сентября сообщалось, что Тимофеев и советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков покинули республику, перебравшись в Россию. По словам источника «Интерфакса», решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

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