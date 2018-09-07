Сбежавшего в Россию соратника Захарченко обвинили в захвате еще одного бизнеса

Имущество крупнейших транспортных компаний самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) было захвачено министерством доходов и сборов республики по личному распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал полномочный представитель собственников компаний Александр Александров.
Он отметил, что захвачены были предприятия «Региональный фонд прямых инвестиций», «Смарагд-2013» и «Юго-восточные автобусные станции». В их собственности находилось 10 расположенных на территории республики автостанций, включая автовокзал Южный в Донецке и автостанция Крытый рынок.
«29 сентября 2015 года на предприятия пришли вооруженные люди, которые представились сотрудниками министерства доходов и сборов ДНР. По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы Енакиево увезли и закрыли в подвале», — поведал Александров.
После этого на предприятиях появилась новая администрация, подконтрольная лично Тимофееву. «В ходе личного общения с Александром Тимофеевым он прямо сказал: "Я просто у вас отжал бизнес". Помимо зданий и сооружений, мы утратили контроль над автобазой в Енакиево, автопарком, который превышает 100 единиц. Это были автобусы и микроавтобусы», — добавил Александров, оценивший совокупные потери в 100 миллионов рублей чистой прибыли за три года.
«Подобные случаи были и с сетью автозаправочных станций, а также в агропромышленном комплексе, где фигурируют космические суммы, с мясокомбинатами… То есть действия министра привели к уходу с рынка многих предпринимателей. Наиболее интересные активы под видом национализации просто были отобраны», — добавил он.
Ранее 7 сентября директор предприятия «Колос Д» Вадим Савенко рассказал, что Тимофеев в ноябре 2017 года захватил собственность компании на общую сумму 850 миллионов рублей. Савенко отметил, что Тимофеев выстроил схему по «отжатию» предприятий, благодаря которой несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под его контроль.
Перед этим стало известно, что Тимофеев и Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, покинули республику, перебравшись в Россию. По словам источника «Интерфакса», решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.