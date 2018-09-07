Сбежавшего в Россию соратника Захарченко обвинили в захвате еще одного бизнеса

Имущество крупнейших транспортных компаний самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) было захвачено министерством доходов и сборов республики по личному распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал полномочный представитель собственников компаний Александр Александров.

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Он отметил, что захвачены были предприятия «Региональный фонд прямых инвестиций», «Смарагд-2013» и «Юго-восточные автобусные станции». В их собственности находилось 10 расположенных на территории республики автостанций, включая автовокзал Южный в Донецке и автостанция Крытый рынок.

«29 сентября 2015 года на предприятия пришли вооруженные люди, которые представились сотрудниками министерства доходов и сборов ДНР. По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы Енакиево увезли и закрыли в подвале», — поведал Александров.

После этого на предприятиях появилась новая администрация, подконтрольная лично Тимофееву. «В ходе личного общения с Александром Тимофеевым он прямо сказал: "Я просто у вас отжал бизнес". Помимо зданий и сооружений, мы утратили контроль над автобазой в Енакиево, автопарком, который превышает 100 единиц. Это были автобусы и микроавтобусы», — добавил Александров, оценивший совокупные потери в 100 миллионов рублей чистой прибыли за три года.

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«Подобные случаи были и с сетью автозаправочных станций, а также в агропромышленном комплексе, где фигурируют космические суммы, с мясокомбинатами… То есть действия министра привели к уходу с рынка многих предпринимателей. Наиболее интересные активы под видом национализации просто были отобраны», — добавил он.

Ранее 7 сентября директор предприятия «Колос Д» Вадим Савенко рассказал, что Тимофеев в ноябре 2017 года захватил собственность компании на общую сумму 850 миллионов рублей. Савенко отметил, что Тимофеев выстроил схему по «отжатию» предприятий, благодаря которой несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под его контроль.

Перед этим стало известно, что Тимофеев и Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, покинули республику, перебравшись в Россию. По словам источника «Интерфакса», решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

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