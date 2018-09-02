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Тяжелораненый министр ДНР приехал на похороны Захарченко

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Министр сборов и доходов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев приехал на церемонию прощания с Александром Захарченко. Прямую трансляцию гражданской панихиды ведет телеканал «Оплот ТВ» в своем YouTube.

Тимофеев находился с Захарченко в кафе «Сепар» в момент взрыва и был госпитализирован в тяжелом состоянии. На кадрах видно, что у него серьезно повреждено лицо, перебинтованы голова и шея.

Главу ДНР хоронят в закрытом гробу, покрытом флагом республики.

Церемония прощания в здании театра оперы в балета в Донецке идет уже почти четыре часа. Как сообщили РИА Новости в администрации республики, проститься с Захарченко пришли уже почти 120 тысяч человек.

Глава ДНР погиб 31 августа. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки артиста российской эстрады Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

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