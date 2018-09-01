Раскрыты подробности убийства Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного внутри кафе «Сепар» в Донецке. Об этом в субботу, 1 сентября, заявил его советник Александр Козаков, передает РИА Новости.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал Козаков.

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По его словам, взрывное устройство могли установить в кафе вечером в четверг, 30 августа. Козаков также высказал мнение, что к покушению, вероятно, причастны люди, которые ранее готовили нападения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Также погиб охранник Захарченко, еще 11 человек пострадали. В частности, в настоящее время в тяжелом состоянии находится министр Тимофеев.

Задержанные по подозрению в причастности к преступлению признались, что имела место диверсия со стороны Киева. В Службе безопасности Украины предполагают, что к покушению причастны российские спецслужбы.

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