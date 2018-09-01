Кремль назвал провокацией убийство главы ДНР

Гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко не способствует нормальной реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в субботу, 1 сентября.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективное начало реализации минских договоренностей», — сказал Песков.

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По его словам, случившееся является провокацией, инцидент негативно скажется на обстановке в регионе. «Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией», — добавил представитель Кремля.

Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, где проходили поминки российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Погиб также телохранитель главы ДНР, в тяжелом состоянии находится министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Задержанные по подозрению в причастности к преступлению сообщили следствию, что имела место диверсия со стороны Киева. По их словам, инициатор убийства — Силы специальных операций.

В Службе безопасности Украины предполагают, что к покушению причастны российские спецслужбы.

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