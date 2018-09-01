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Захарченко взорвали на поминках по Кобзону

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Покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было совершено, когда он прибыл в кафе «Сепар», чтобы помянуть российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, взрыв в кафе в центре Донецка произошел около 17 часов, когда там по случаю поминок начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР. Как отмечает «Коммерсантъ», Захарченко и Кобзон были хорошо знакомы, и после кончины артиста в республике был объявлен трехдневный траур.

Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, в центре Донецка. Он умер на месте из-за черепно-мозговой травмы, полученной при взрыве в кафе «Сепар». Два человека, сопровождавших главу ДНР, тяжело ранены, их отвезли в больницу. Один из них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя второго неизвестно.

По предварительным данным, взрывное устройство, убившее Захарченко, было заложено в один из осветительных приборов в кафе — люстру или торшер.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Певец лечился от онкологического заболевания 15 лет.

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