Киев распек Москву за работу ФСБ в Донбассе

Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченная президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко осталась недовольна поведением представителей России во время встречи контактной группы по мирному разрешению конфликта. Свое недовольство она выплеснула в Facebook.

Она заявила, что все, что произошло на встрече, свидетельствует о том, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко причастна Москва или сами ополченцы.

Геращенко добавила, что Киев выдвинул Москве требование немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила в Донецк «каких-то следователей для расследования убийства главаря боевиков». «Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства — на украинской территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, либо с разрешения соответствующих структур, — а мы россиянам таких разрешений не давали», — подчеркнула Геращенко.

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«Во-вторых, это нарушение и Уголовного кодекса самой РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории Федерации (уголовное дело было возбуждено по статье 361 УК РФ ("Акт международного терроризма") — прим. «Ленты.ру»). И фактически это признание оккупации Россией Донбасса, если там шныряют уже не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи», — полагает Геращенко.

Кроме того, подчеркнула она, россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию о ходе расследования и не смогли ответить на вопрос о судьбе бывшего руководителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. «Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников», — считает депутат.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сообщил, что в ДНР была направлена группа сотрудников службы для помощи в расследовании убийства главы республики Александра Захарченко. По словам Беседы, в ФСБ полагают , что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Власти республики считают произошедшее терактом, к которому причастны украинские спецслужбы.

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