Кремль отказался комментировать работу ФСБ в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос украинского журналиста о правовых основаниях для помощи властям самопровозглашенной Донецкой народной республики в расследовании гибели главы ДНР Александра Захарченко, сообщает «Интерфакс».

«Скажу лишь, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки», — сказал он.

3 сентября в ФСБ сообщили о прибытии в ДНР группы российских специалистов, направленных туда после гибели Захарченко. На Лубянке склонны считать, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы.

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По данным источников «Росбалта», группа сотрудников ФСБ была отправлена в Донецк по личному поручению президента Владимира Путина, который приказал «найти и наказать» реальных исполнителей покушения на главу ДНР. Собеседник агентства также пояснил, что те люди, которые были задержаны сразу же после гибели Захарченко, не имеют отношения к произошедшему.

Лидер ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

Российский президент в телеграмме с соболезнованиями пообещал, что у тех, кто убил Захарченко, не получится «поставить народ Донбасса на колени». Впоследствии в Кремле заявили, что последствия гибели главы ДНР будут «достаточно неизбежные».

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