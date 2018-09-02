Сотни тысяч человек прошли по Донецку за гробом Захарченко

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео траурного шествия на похоронах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

Гражданская панихида проходила в здании театра оперы и балета имени Соловьяненко в Донецке. Как передает Донецкое агентство новостей, мероприятие продлилось более четырех часов. Затем по главной улице города прошло траурное шествие. Закрытый гроб с телом положили на лафет артиллерийского орудия, которое буксировал грузовик. В шествии приняли участие около 200 тысяч человек.

Захарченко похоронен на кладбище «Донецкое море», где также покоятся убитые комбаты Арсен Павлов с позывным Моторола и Михаил Толстых с позывным Гиви.

Материалы по теме Захарченко взорвали в Донецке Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы

Ранее сообщалось, что похороны главы ДНР посетили представители Южной Осетии, Абхазии, самопровозглашенной Луганской народной республики и России. В состав российской делегации вошли Депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Также проститься с Захарченко пришел министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев, который находился рядом с ним в момент взрыва и получил серьезные ранения.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!