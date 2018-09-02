Поклонская и Аксенов пришли проститься с Захарченко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов посетили церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Прямая трансляция гражданской панихиды доступна на YouTube телеканала «Оплот ТВ».

Как видно на кадрах, представители делегации России почтили память погибшего у гроба, а затем побеседовали с его вдовой.

По данным министерства иностранных дел ДНР, также в церемонии приняли участие делегации из Южной Осетии, Абхазии и самопровозглашенной Луганской народной республики.

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Панихида прошла в здании театра оперы и балета в Донецке. Ранее сообщалось, что проститься с главой ДНР пришли уже почти 120 тысяч человек, в том числе и министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев, который находился рядом с Захарченко в момент взрыва и получил серьезные ранения.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

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