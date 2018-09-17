Подозреваемый в убийстве Захарченко раскрыл подробности подготовки теракта

Подозреваемый в убийстве главы ДНР Александра Захарченко раскрыл подробности подготовки теракта. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на видеозапись допроса, представленную телеканалу Министерством Госбезопасности самопровозглашенной республики.

«Они тестировали это взрывное устройство в Киеве в районе Главпочтамта, через толстые бетонные системы отлично работал сигнал передающей части в районе Бессарабского рынка. На расстоянии в полтора-два километра действует через стены, перекрытия. Этот сигнал не глушится», — заявил мужчина, который представился Александром Погореловым.

Он добавил, что ранее подобные бомбы не использовались Службой безопасности Украины, устройства были переданы на Украину американскими спецслужбами.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, куда он приехал на поминки по российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают и возлагают ответственность за убийство на Москву.

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