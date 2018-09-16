Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу

Россия хочет сорвать минские договоренности, саботируя «нормандский формат» переговоров, и подставить при этом Украину. Об этом заявил в интервью изданию «Сегодня» бывший президент страны (1994-2005 годы) и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

«Тогда бы они (Россия — прим. «Ленты.ру») имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности. Я постоянно говорю, прежде чем садиться за стол, я пью таблетку успокоительного, чтобы с ними разговаривать. Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет», — сказал он.

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Кучма подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» в любом случае состоится, несмотря на то, что Россия стала настаивать на невозможности этих переговоров после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«[Канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон прежде всего выступают за то, чтобы эта встреча состоялась. Ну чем Россия может убеждать, что такая встреча не нужна? Она состоится. Только когда? К сожалению, не президент Украины устанавливает время», — сказал он.

Бывший президент отметил, что минские договоренности очень выгодны Украине. «На минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций», — пояснил он.

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4 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от «нормандского формата» переговоров по конфликту на юго-востоке Украины, но считает неуместным проводить встречу после убийства Захарченко. «Сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот "нормандский формат" собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — подчеркнул он.

Глава ДНР был убит вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. 15 сентября по делу об убийстве задержали агента Службы безопасности Украины, который, как заявили в ДНР, указал на причастность украинских и западных спецслужб к покушению.

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