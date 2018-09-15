Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ

Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко оказался сотрудником украинских спецслужб. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

«Задержанный по делу об убийстве Александра Захарченко является агентом СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее 15 сентября Пушилин заявлял, что задержанный дал полные показания. С их помощью, а также с помощью анализа остатков взрывного устройства следователям удалось установить, что при подготовке покушения использовались высокие технологии, ранее не применявшиеся сотрудниками СБУ. По мнению врио главы ДНР, это свидетельствует о причастности западных спецслужб.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донбассе, куда он приехал на поминки по российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают и возлагают ответственность за убийство на Москву.

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