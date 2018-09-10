Киев отреагировал на обвинения в сотрудничестве с ИГ

Информация о сотрудничестве Службы безопасности Украины (СБУ) с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 10 сентября, агентству УНН сообщил представитель СБУ.

«Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать», — заявили в ведомстве.

В понедельник ФСБ отчиталась о задержании в Смоленской области уроженца Дагестана Магомедова Меджида Габибулаевича 1988 года рождения. Как считают в ведомстве, он готовил по заданию СБУ и «Правого сектора» (запрещен в России) убийство одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

31 августа в донецком кафе «Сепар» в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

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