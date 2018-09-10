Опубликовано видео допроса нанятого Украиной игиловца

Рабочий путь Смоленск / YouTube

ФСБ России опубликовала видео задержания и допроса боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Меджида Магомедова, нанятого Службой безопасности Украины для убийства одного из лидеров ДНР, проживающего в Смоленской области.

Полную версию 6-минутного ролика выложила на своем сайте региональная газета «Рабочий путь».

В ходе допроса Магомедов пояснил, что после разгрома в Дагестане ячейки ИГ он переехал на Украину, где познакомился с представителями «Правого сектора» (движение запрещено в России). Они организовали ему встречу с сотрудниками СБУ.

«Пришел эсбэушник, назвался Рустамом. Он сказал, что совместно с СБУ мы можем делать на территории России какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. И чтобы понять, насколько мы можем работать, дали нам первый заказ. Заказ был в Смоленской области, сказали, что это командир ополчения ДНР. Сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов», — говорит на видео Магомедов.

По его словам, он снял квартиру. Ему дали фотографию и адрес жертвы, а также координаты схрона, где Магомедов нашел пластит, из которого он должен был сделать взрывное устройство. Его еще снабдили патронами и деньгами — 300 долларов на расходы.

Магомедов говорит, что после успешной операции по ликвидации командира ДНР он должен был вернуться на Украину.

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