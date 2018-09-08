Помощник Путина пообещал поддержку новому главе ДНР

Помощник президента России Владислав Сурков пожелал новому главе ДНР Денису Пушилину успехов и заверил его в поддержке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — заявил Сурков. Он выразил надежду на преемственность и последовательность во внешней и внутренней политике курса погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

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Днем ранее, 7 сентября, на заседании Народного совета ДНР Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности главы республики. Тогда же парламент перевел в статус исполняющих обязанности всех министров правительства ДНР. Выборы нового главы республики пройдут 11 ноября.

В результате взрыва в центре Донецка 31 августа этого года погиб первый глава и один из основателей Донецкой народной республики Александр Захарченко. В тот же день и.о. главы республики объявили вице-премьера Дмитрия Трапезникова. Однако Генеральная прокуратура ДНР обратила внимание на отсутствие правовых оснований для занятия им этой должности.

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