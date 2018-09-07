Пушилин возглавил ДНР

Народный совет самопровозглашенной ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики председателя парламента Дениса Пушилина. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава республики был сменен по требованию Генпрокуратуры ДНР, заявившей, что вице-премьер Дмитрий Трапезников был незаконно объявлен и.о. руководителя ДНР. Помимо этого, прокуратура потребовала сформировать Совет министров, Центризбирком и обеспечить все условия для проведения внеочередных выборов главы республики и депутатов местного парламента.

Выборы были назначены Народным советом на 11 ноября. Помимо этого, парламент снял полномочия руководителя республики с Александра Захарченко, погибшего 31 августа.

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На фоне этих событий стало известно об отъезде из Донецка в Россию вице-премьера ДНР Александра Тимофеева, пострадавшего при покушении на Захарченко, а также советника экс-главы республики Александра Казакова. По данным источника, это сделано в целях безопасности, и в ближайшее время Тимофеев и Казаков возвращаться в ДНР не собираются.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями пообещал, что у тех, кто убил Захарченко, не получится «поставить народ Донбасса на колени». Впоследствии в Кремле заявили, что последствия гибели главы ДНР будут «достаточно неизбежные». Вскоре после этого в ФСБ России официально заявили об отправке в Донецк группы сотрудников спецслужбы для оказания властям республики помощи в расследовании случившегося.

Денис Пушилин возглавил Народный совет ДНР в сентябре 2015 года, до этого был депутатом парламента. В 2014-м, после начала вооруженного конфликта в Донбассе, стал заместителем «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева. Также Пушилин является полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. В 2011-2013 годах был функционером движения Сергея Мавроди МММ и входил в одноименную партию.

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