Украину уличили в подготовке ударов по Донбассу

Украина планирует осуществить три удара по Донбассу. Об этом в интервью RT рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Кулак сформирован. Мы озвучивали численность, сколько находится в этом кулаке, если можно так выразиться. Рассказали про планы противника, что они планируют достичь... Если по порядку, это моё, в принципе, направление, недалеко от Мариуполя», — заявил Басурин.

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Он отметил, что по плану противник планирует осуществить три удара: два параллельно на юге — в поселке Широкое и селе Коминтерново. И один отвлекающий севернее — в районе Тельманово. По словам Басурина, длительность операции составит пять дней.

При этом он подчеркнул, что этих действий может и не быть, так как замыслы были раскрыты.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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