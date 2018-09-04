Лавров назвал кощунством нормандские переговоры после убийства Захарченко

Нормандский формат переговоров для решения конфликта в Донбассе послу убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, — это США», — сказал министр.

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Лавров добавил, что в нынешней ситуации Москва будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жестких реакций, продолжив настаивать на выполнении минских договоренностей.

Ранее 4 сентября в Евросоюзе отреагировали на гибель Захарченко, заявив, что «ожидают от всех сторон уважения своих обязательств, и подчеркнули ответственность России в этом вопросе».

3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после «произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чем-то говорить с украинской стороной». Однако, отметил он, это не означает, что Россия выходит из минского процесса.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

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