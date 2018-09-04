В Евросоюзе отреагировали на гибель Захарченко

В Европейском Союзе осведомлены о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Страны объединения продолжают работать над выполнением минских соглашений, рассказали УНН в представительстве ЕС на Украине.

«[Минские соглашения] остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта [на востоке страны], уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отметили в Евросоюзе, добавив, что вооруженные столкновения в регионе привели к потерям слишком многих жизней.

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В ЕС заявили, что ожидают от всех сторон уважения своих обязательств, и подчеркнули ответственность России в этом вопросе. Кроме того, в представительстве заверили, что не будут спекулировать на влиянии гибели Захарченко на следующую встречу нормандской четверки.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева.

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