Кремль прояснил судьбу минских соглашений после гибели главы ДНР

Москва останется верна минскому процессу и после убийства главы ДНР Александра Захарченко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 3 сентября.

«После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю: это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

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Представитель Кремля добавил, что любые переговоры ведутся для достижения результата, а не ради самого процесса. Кроме того, он напомнил, что Москва не раз указывала на нежелание украинских властей следовать договоренностям.

42-летний Захарченко погиб после взрыва в кафе «Сепар» в Донецке вечером 31 августа. Он приехал, чтобы почтить память певца Иосифа Кобзона.

Задержанные по подозрению в причастности к преступлению заявили о диверсии со стороны Киева. Украинские силовики подозревают российскую сторону.

Кремль, в свою очередь, предупредил о неизбежных последствиях этой провокации. Президент России Владимир Путин назвал убийство подлым и призвал наказать виновных по всей строгости закона.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины) для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

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