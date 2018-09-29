В сети появилось фото Захарченко за минуты до смерти

В сети появилась фотография, на которой изображен глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко за несколько минут до гибели. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. Ташкент это доказал на собственном примере», — прокомментировал он.

На кадрах видно, как Захарченко в сопровождении своего телохранителя Владислава Доценко заходят в кафе. Следовавший за ними министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент остановился, чтобы пропустить вперед женщину. Как сообщает УНИАН, это Наталья Волкова — руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса». В результате взрыва она получила тяжелые ранения и выжила, а Захарченко и Доценко погибли.

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Днем 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, при котором погиб находившийся там глава ДНР. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Сопровождавших его двух человек, в том числе министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, доставили в больницу.

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