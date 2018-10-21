Подрывы украинских военных на собственных минах объяснили алчностью

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуют деньги со своих сослуживцев за карты минных полей в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Как рассказал начальник пресс-службы Управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (УНМ ДНР) Даниил Безсонов, командиры подразделений ВСУ должны передавать сменщикам схемы расположения мин, когда покидают Донбасс.

Разведка ДНР установила, что вместо этого командиры предлагают новоприбывшим выкупать карты. В результате военные часто подрываются на снарядах, установленных своими же сослуживцами. По словам Безсонова, последний такой случай произошел 20 октября.

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«В зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в результате подрыва на мине, установленной ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты, один военнослужащий 79-й бригады получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь города Мариуполя», — рассказал он.

Безсонов напомнил еще один подобный случай в сентябре, когда на минах подорвалась целая группа украинских военнослужащих полка специального назначения, когда попыталась выдвинуться в сторону позиций ДНР.

Операция объединенных сил (ООС) в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве.

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