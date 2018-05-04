Киев разглядел в Донбассе непонятное и поражающее глаза лазерное оружие

Сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республик применяют в боях с украинскими силовиками лазерное оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает телеканал NewsOne.

«Сегодня мы награждаем двух бойцов. Один из них поражен новым оружием российских агрессоров — это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза, особенно для пограничников это актуально, потому что они все время смотрят в приборы наблюдения. И это не первый, не второй и не третий случай поражения и в Госпогранслужбе, и в Нацгвардии», — сказал он.

Аваков заверил, что Киев принимает контрмеры, но вынужден констатировать, что «российский агрессор применяет против нас новое оружие». Он подчеркнул, что украинские военные будут использовать специальные дополнительные приборы, чтобы защититься от влияния лазерных лучей. Также Киев намерен поднять вопрос о правомерности использования подобного типа вооружения на международном уровне.

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«Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно, но представляем, что именно, у военных есть инструкция, мы будем ставить фильтры, приборы, одевать соответствующие очки. Такой лазерный луч поражает всегда неожиданно. Это варварство — лишить человека зрения. Эту ситуацию мы будем обсуждать на международном уровне», — сказал он.

О применении бойцами ДНР и ЛНР лазерного оружия в конце марта заявляла Госпогранслужба Украины. В ведомстве указали, что один из пограничников получил ожог сетчатки глаза, осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности на контрольном посту «Марьинка» в Донецкой области. В ДНР назвали подобные заявления бредом.

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