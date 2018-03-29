Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием

Госпогранслужба Украины обнаружила в Донецкой области «признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. «Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров», — уточнили в ведомстве.

Материалы по теме Пиу-пиу В России возобновят разработку боевого лазера

Пограничники добавили, что в июле 2016 года такие же повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые наблюдали через оптические приборы за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко тогда заявлял, что «россияне использовали специальное лазерное устройство», запрещенное Конвенцией о негуманном оружии.

В августе того же года Минобороны России объявило о принятии на вооружение отдельных образцов лазерного оружия. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, оружие на новых физических принципах (лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое) уже стало реальностью: «Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия».

В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса, кадры, где запечатлено это оружие, показали во время послания главы государства Федеральному собранию. Комплекс получил название «Пересвет».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!