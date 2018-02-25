Россия создала противоспутниковую лазерную пушку

Россия активно использовала наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, и к настоящему времени завершила работы над соответствующим противоспутниковым комплексом, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов», — заявил собеседник агентства.

Источник отметил, что вероятнее всего «позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД». Решение данного вопроса примет Минобороны.

В 2016 году российский концерн «Алмаз-Антей» заявил о работах по созданию лазерного комплекса, предназначенного для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов.

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Аналогичные разработки велись в СССР, где на базе самолета Ил-76МД была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, переносящая лазерное оружие. Работы были заморожены в 2011-м и возобновлены в 2012-м.

В январе 2018-го издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году. Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.

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