В США назвали брехней мощнейшее оружие России

Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до ста мегатонн можно считать «плодом воинственных бредней», заявил The National Interest профессор Военно-морского колледжа США Лайл Гольдштейн.

Эксперт полагает, что в настоящее время между Москвой и Вашингтоном наблюдается ухудшение отношений, спровоцированное расширением НАТО на восток и впоследствии усугубленное присоединением Крыма к России. Прямым следствием сложившейся ситуации Гольдштейн называет ускорение темпов гонки ядерных вооружений. В частности, Россия разрабатывает «Статус-6», тогда как США запустили программу Hunter, предполагающую создание системы доставки полезной нагрузки с борта сверхбольших подводных беспилотников.

«Однако в действительности Америка и Россия окажутся гораздо менее успешными и значительно потеряют в безопасности в результате таких местечковых и незрелых прожектов, особенно поощряющих стрейнджлавские (как у героя комедии Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» — прим. «Ленты.ру») галлюцинации оборонных стратегов в Москве и Вашингтоне», — отмечает Гольдштейн.

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Профессор приводит примеры публикаций американских и российских СМИ, в которых, с одной стороны, нагнетается ситуация вокруг разработок обеих стран, а, с другой, сообщается об их бессмысленности.

По мнению Гольдштейна, противодействие России и Китаю приносит США больше прибыли, чем борьба с терроризмом. Профессор напомнил, что в январе 1961 года в своей прощальной речи 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр посчитал усиление влияния силовиков угрозой демократии.

В ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у президента РФ Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для поражения объектов экономики противника. В России американским ответом на «Статус-6» считают программу Hunter.

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