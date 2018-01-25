США признали временную невозможность победить Россию

Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа. Об этом The National Interest сообщил старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

«Принимая во внимание максимальную скорость [«Статуса-6»] более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная целью для уничтожения с помощью действующего оружия», — отметил Каллендер.

В распоряжении США есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение «Статус-6», отметил офицер. «Это означает, что, если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее», — констатировал военный.

Он добавил, что США за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации «Статус-6». Наиболее предпочтительным средством для этого эксперт назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.

Ядерная торпеда, отмечает эксперт, может быть запущена с более крупной подлодки, направляющейся из Баренцева моря, она предназначена для поражения восточного побережья США.

Торпеду, по мере того, как она приближается и «пересекает континентальный шельф, который становится все более мелким, легче уничтожить с помощью уже имеющегося оружия». По мнению Каллендера, для противодействия российской угрозе Пентагон будет развивать именно подобные системы.

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В январе старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков назвал концепцию «Статус-6» реликтом советской эпохи.

Он пояснил, что в 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.

В ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации «Статуса-6», показанные на совещании у президента РФ Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

Предполагается, что действующий прототип «Статуса-6» будет готов в 2019 году, а в начале 2020-х его примут на вооружение.

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