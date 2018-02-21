В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие

В России в качестве противоспутникового оружия предполагается использование ракеты с термоядерной боеголовкой, заявил РИА Новости коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Их преимущество в том, что при подрыве в космосе ионизирующее излучение и ряд других поражающих факторов выводят из строя не один спутник, а целую группировку», — пояснил он.

По его словам, о каких именно российских ракетах идет речь в этом случае, является «тайной за семью печатями». Леонков допускает, что бороться со спутниками сможет система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" и, возможно, перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей».

Всего же, отмечает эксперт, технологиями уничтожения спутников в мире обладают только три страны: Россия, Китай и США. «Американские и китайские ракеты-перехватчики действуют по принципу кинетического удара — уничтожают цель, сталкиваясь с ней», — сказал эксперт.

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В январе 2018-го The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.

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