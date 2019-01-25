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На Украине похвастались захваченным российским беспилотником

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Украинские военные перехватили в Приазовье беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российского производства «Гранат-2». Об этом в пятницу, 25 января, сообщается на странице Организации объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

Как отмечается, беспилотник был обнаружен с помощью радиотехнических средств 23 января. Военным удалось помешать полету аппарата и приземлить его, после этого БПЛА передали специалистам для изучения. «Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована», — говорится в сообщении.

По данным ООС, подобные беспилотники производятся на российских военно-промышленных предприятиях и поставляются войскам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые используют их для разведки и корректировки огня артиллерии.

В июле 2018 года Минобороны Украины сообщило, что за все время боевых действий в Донбассе украинские военные уничтожили 33 вражеских беспилотника. По данным ведомства, значительную часть сбитых беспилотников составляли «высокотехнологичные дорогостоящие БПЛА российского производства "Орлан-10"».

«Гранат-2» — российский военный многоцелевой беспилотный летательный аппарат, созданный ООО «Ижмаш — беспилотные системы». Беспилотник может развивать скорость до 85 километров в час, эффективный радиус действия составляет 15 километров.

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