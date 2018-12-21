Беспилотник с листовками «Слава Украине» рухнул возле наркодиспансера в Крыму

В Симферополе упал беспилотник с листовками «Слава Украине». Об этом сообщает «Вести. Крым».

Инцидент случился на улице Февральской. «Около наркодиспансера упал украинский беспилотник. Около него — листовки с надписью "Слава Украине"», — рассказали зрители «Вестей».

Откуда был запущен дрон, неизвестно. Вероятно, он зацепился за ветки деревьев. На месте работали правоохранительные органы и кинологи.

«Крым. Реалии» сообщает, что листовки, которые выпали из беспилотника, были в цветах украинского флага. Дрон летел в центр города.

16 апреля в центре Севастополя упал беспилотник, раскрашенный в цвета украинского флага и надписи «Ми близько».

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