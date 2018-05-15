В Крыму начались испытания новейшего беспилотника

На морском полигоне в Крыму начались испытания новейшего робототехнического комплекса «Клавесин-2». Он получил военный индекс 2P52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение, пишут «Известия».

По информации издания, в испытаниях на полигоне в Феодосии участвует также судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков», которое недавно было передано Черноморскому флоту.

Отмечается, что в дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытаний морских робототехнических комплексов.

«Клавесин-2» — автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) второго поколения. Он может использоваться для поисковых работ, обследования донных объектов, съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. На аппарат можно установить разное оборудование: электромагнитный искатель, цифровую видеосистему, датчики температуры и электропроводности. Предполагаемая дальность действия беспилотника — до 50 километров.

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