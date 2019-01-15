Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США во вторник, 15 января, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе. Данные об этом появились в Twitter-аккаунте авиационного ресурса PlaneRadar.

Вылетевший с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия беспилотник приступил к мониторингу линии разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины в 09:55 мск. RQ-4B Global Hawk приближался к границе России на расстояние в 42 километра.

В 18:00 мск беспилотник закончил мониторинг линии разграничения, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

БПЛА RQ-4 Global Hawk может вести разведку в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Аппарат состоит на вооружении ВВС и Военно-морских сил США, а также используется НАСА. Стоимость серийного БПЛА взлетной массой 14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов, а с учетом затрат на разработку превышает 220 миллионов долларов.

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