Над Донбассом заметили американский беспилотный разведчик

Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk в пятницу, 16 февраля, был замечен в небе над восточными областями Украины. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса слежения за перемещением авиации CivMilAir.

Беспилотник UAVGH000 провел разведку на высоте 53 тысячи футов (более 16 тысяч метров), после чего направился в сторону российской границы.

9 января американский RQ-4A Global Hawk совершил полет вдоль российской береговой линии над Черным морем. На высоте 16 тысяч метров беспилотник сперва пролетел над зоной конфликта в Донбассе, затем сделал круг над украинским Херсоном и облетел Крым, после чего проследовал от Анапы в сторону Сочи. В CivMilAir отметили, что даже при таком маршруте «можно много на что посмотреть», поскольку в этом районе «находится пара довольно крупных баз».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!