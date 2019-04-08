Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает в понедельник, 8 апреля, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда диалог пытаются разукрасить диверсиями и провокациями. Но он всегда был сторонником диалога для решения проблем, которые стоят на повестке дня», — сказал Песков.

7 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России по вопросу целостности Украины. Он уточнил, что считает важным вести диалог с Москвой «в присутствии западных представителей».

Песков отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе все-таки главное — это не диалог с Москвой, поскольку российская сторона не является участницей этого конфликта.

«Это внутриукраинский конфликт, и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», — заключил он.

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